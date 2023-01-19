楓樹街檢測站凌晨逾200人排隊　有學童傍晚等到午夜 (10:03)

市民陳先生兩父子欲於今日經落馬洲口岸到內地探親，兩人自昨午5時起排隊，並以麵包充飢。他指排隊人潮移動緩慢，「一個鐘先行嗰少少」，亦沒有職員告知等候時間，批評檢測公司若未能應付，就不應開放名額供市民預約，亦不應讓他們排隊。

另一名市民何先生同樣自下午5時起排隊，他稱檢測站內僅得一人為市民登記資料，批評檢測公司未有加派人手處理。余小姐則已租車，打算今日前赴內地，並預約昨午檢測，並於昨午3時到場等候。她形容排隊情况混亂；李太與其子則自下午6時起已到場排隊，直至凌晨時分才成功進入檢測站位處的球場。李太10歲的兒子仍身穿校服，「放學就嚟排隊，聽日6點幾就要起身啦」。李太批評一直未有職員疏導人潮，「大家都捱住眼瞓、捱住肚餓嚟排。」