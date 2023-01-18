公民科須赴內地考察　教育局：期望4月去廣東省團　 (19:01)

教育局早前公布有21條內地考察團路線，為期2至5天。蔡若蓮稱，將增加1天團，地點主要在大灣區，認為1小時生活圈便利安排，期望4月廣東省內線團起動，優先讓中五級（首屆公民科學生）參與，爭取暑期或以前完成交流。她又稱，相信學校有足夠時間安排，故不設豁免做法，所有學生需符合公民科的要求。

中學2月1日起全面恢復全日面授；小學和幼稚園則2月15日起恢復，屆時逾2萬名跨境生亦有望回港一同上課。蔡若蓮稱，爭取跨境生下月不佔每日過關名額回港上學，逾7000名跨境中學生可自行乘坐交通工具，2月1日返學；而逾1.3萬名小學及約900名幼稚園跨境學童涉及校巴接送安排，安排2月中，又指會繼續商討學童「隨行人員」如家長納入免通關配額的做法。

對於每日往返內地及香港的跨境學童，可否以快測取代與內地通關的核酸檢測要求，蔡若蓮稱仍需商討，期望各方面逐步有序去做，對此感樂觀。