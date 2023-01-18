涉強姦分居妻兼施壓要求撤控　地盤管工罪成候判 (18:55)

代號C.S.C.的被告另涉還押其間多次致電及8度去信事主，施壓要求她撤控，早前承認一項意圖妨礙司法公正罪，將與強姦案一同判刑。

庭上又透露被告有一項刑事恐嚇案底，涉及被告在2019年仍與事主為夫婦時，恐嚇另一名女友不准分手，否則將對方的裸照上載互聯網，被告經審訊後定罪，判囚4個月，上訴亦不成功。

強姦案的控方案情指，被告與事主X於2015年結婚，2019年7月，兩人關係轉差並同意離婚，被告亦歸還鎖匙，其後沒有聯絡。同年9月14日凌晨，被告尾隨X回家，扯破其內褲，用USB電線綁起其雙手，掌摑X及責罵對方中秋節與他人外出，隨後在沒使用避孕套下強姦了X，並要求X口交，更以護膚品瓶子插入X陰道，再與X肛交和性交。X的陰道事後驗出被告的DNA和精液，胸部、手部和大腿亦有多處瘀傷紅腫。

本案審訊途中，法官裁定其中一項強姦罪名表證不成立，故陪審團只須決定其餘3項強姦罪及一項肛交罪是否成立。