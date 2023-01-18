醫管局高層涉超市偷竊案　被告稱警指可罰款處理才招認 (18:46)

被告趙名宇(47歲)及莊慧敏(48歲)否認一項盜竊罪，他們被控於今年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、兩包刺身等10件貨品，總值1632.8元。

辯方反對招認口供和錄影會面呈堂。趙供稱，2人被捕後，莊曾問警員有意圖及無意圖犯事的分別，警員回覆有意或無意都無分別，沒有付款便將貨品帶離超市就是偷竊。其後，趙要求找律師及致電女兒，都遭警員勸說「請律師有排搞，收你8千蚊，1個鐘後到，逐樣問搞到第二朝12點先走得，合作就最簡單。」

趙意識到警員所指的合作，就是要他認罪。加上，他相信警員所說，以為自己無意圖偷竊都屬犯罪，及偷竊只是小事一宗，可以罰款了事，不會留有案底，為了盡快處理程序及擔心女兒，才作出有關招認。

趙又指，警員曾說若堅持找律師，「今晚都唔走得，要去『臭格』過夜，嗰度好恐怖，你哋頂唔住㗎。」趙坦言，他當時不知道什麼是「臭格」，但估計是環境比較惡劣的監房，須與其他被捕人士關押在一起。趙因而憂慮留在「臭格」會有危險。