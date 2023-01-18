童樂居虐兒案23歲女員工否認控罪　認動作粗魯惟無意傷害 (17:29)

承認事實指，被告陳靄盈（23歲）於2019年修讀幼兒教育高級文憑課程後，成功向教育局註冊為幼兒工作員及幼兒中心主管，同年10月14日受僱於童樂居。

控方主要依賴涉案時間、童樂居內的一段閉路電視片段，指控被告於2021年12月2日，虐待一名2歲男童X，沒有證人作供。裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯。

被告供稱，她在童樂居主要負責照顧1個月至1歲大的孩童，當日因人手不足，才照顧X所在的群組。被告又指，X表現頑劣，拒絕坐在軟墊上，她才將X放到軟墊上，但承認其動作粗魯。其後X鬧情緒時，被告將X拉出軟墊，任他獨在地上。

控方質疑，被告將X拉出軟墊時，令X的頭部撞到牆，雖然牆身貼有保護墊，但X仍會有痛楚。被告表示，她沒有嘗試過撞保護墊，故不清楚，並解釋為避免X會傷害到其他小孩，她一時想不出其他可行方法下，才會將X拉出軟墊。