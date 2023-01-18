去年約一成緊急救護服務應召時間不達服務承諾　消防指疫情時人手緊張所致 (16:29)

楊恩健解釋，由於處理每宗新冠個案後需時清潔消毒，令救護資源較緊張，加上最高峰時曾同時有四分之一的救護人員因確診或檢疫而未能執勤，故在去年1至3月、7至9月及12月期間，曾出現召達時間不達標的情況，其餘月份均能達標。他又說，疫情期間消防處共安排超過20萬多確診者到社區隔離設施。現時疫情放緩，楊恩健稱，每日接獲的救護召喚約2100多宗，當中約20%涉及新冠疫情，而非行動組人員已調回其原來工作崗位。

疫情期間不少港人選擇行山消遣，楊恩健說，近年涉攀山拯救的救護持續上升，其中2019年有215宗，至2020年大幅升至600宗、2021年為951宗，去年更增至1014宗，相關的傷亡數字亦由2021年的14宗，增至去年的21宗，增幅為5成。他稱，消防處會透過不同方法宣傳，包括運用社交平台、派員到行山熱點等，提醒市民登山時要注意安全。

他又說，計劃今年建立流動應用程式協助山嶺搜救行動，初步設計內設資訊地圖，可顯示參與救援人員的位置，助現場指揮官規劃搜救行動，以提升行動部署及縮短搜索時間。

另外，消防處於2022年共接獲34775宗火警召喚，當中5宗屬3級或以上火警，樓宇火警則有31111宗，按年升6.7%，當中94.9%能在規定召達時間內到場。

至於今年的工作計劃，楊恩健稱，消防處預計今年招聘771名消防及救護職系人員，包括141名主任級。他指，近年在招聘消防隊長時最有難度，2022年共需招聘119人，實際只招到53人，現時消防主任級缺乏139人，約佔12.51%。他指，現時每年約50%投考人士未能通過體能測試，為提升合格率，處方去年已設體能體驗日，教導有意投考人士如何適當訓練，亦設即場體能測試，如能通過亦認可其成績。