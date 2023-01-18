海關破洗黑錢集團　拘9人涉款60億 (14:26)

海關早前根據情報，鎖定一個懷疑洗黑錢集團，並發現9名集團成員的個人背景和財務狀况與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱，其中6人報稱無業，其餘則報稱為保險經紀、公司經理及商人，每月收入僅2萬元10萬元。海關懷疑各人在2020年1月至去年12月利用公司及個人戶口處理超過7000宗可疑交易，涉款60億元，當中最大單宗交易達3100萬元，涉案戶口的交易次數頻密，並將資金互相轉移，短時間內製造多重交易，以掩飾資金來源。調查顯示，涉案人士經常不約而同出入一個紅磡區的私人住宅單位，其中有人單日進出6次，行蹤可疑，相信單位用作為洗黑錢活動的營運中心。據悉，單位約500至600呎，三房一廳，由2021年中開始租用。

海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官陳經緯表示，海關動員50人展開執法，當日發現目標兩人到訪找換店，其後返回涉案單位，遂作出拘捕，並在其中一人身上發現300萬元現金，相信剛於找換店提取；另亦拘捕單位內4名年齡介乎39歲至56歲的女子，並在單位檢獲90萬元現金。同日海關再在北角及大圍拘捕3人，當中一名56歲報稱保險經紀的女子為集團骨幹，負責租用涉案住宅單位；而另外兩人為集團成員，懷疑利用個人身份及名下公司開設大量銀行戶口協助集團清洗黑錢。據悉，有人收約5000元的報酬開設一銀行戶口。

行動中，海關另搜查8間公司、一間找換店及位於北角、小西灣等的9個住宅單位，檢獲多張銀行卡、數鈔機、公司印章及電腦等證物，初步證據顯示找換店沒有牽涉洗黑錢活動，海關將會向店鋪索取資料作調查之用。調查亦發現被捕56歲無業女子經常在單位住宿，多次安排不明款項匯到同區找換店，再安排成員到店內提取大額現金，並招攬人開設傀儡戶口，懷疑她為集團主腦，不排除有人將大額現金帶返營運中心處理，再分發至集團其他成員帶到銀行存款，企圖掩飾資金來源。另外，相信有人為掩飾可疑資金的去向，曾利用名下的空殼公司，偽造交易文件。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，集團運作成熟，分工清晰，分別有人負責招募成員開設傀儡戶口、後勤工作及中心營運。楊又指集團成員在2020年2022年期間在17間銀行共開設36個個人戶口及21個公司戶口。另外，被捕人各自亦為10間分別從事進出入、食品、金屬材料及貿易等生意公司的唯一董事，惟經調查發現公司並沒有實際業務，為空殼公司。

海關提到集團不惜工本，租用大型屋苑住宅單位作為洗黑錢營運中心，由於單位保安嚴密、進出需要密碼及住戶卡，增加關員執法難度。海關將繼續加強與銀行及監管機構加強溝通，打擊洗黑錢活動。