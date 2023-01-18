陳虹秀等13人暴動罪脫律政司上訴　官押後裁決重審與否 (14:07)

律政司由署理助理刑事檢控專員（特別職務）張卓勤代表；13名答辯人中只有2019年8.31灣仔暴動案的賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀4人出席；另9人已離港，法庭早前發出拘捕令，並邀請「法庭之友」資深大律師黃佩琪協助。

代表陳虹秀的資深大律師潘熙陳辭指，即使接納片段拍攝到陳身處現場，她亦僅現身幾秒鐘，沒有與示威者傾談，集結者相距甚遠，原審法官考慮她沒有與示威者集結，向警方「嗌咪」雖然令警員不快，但不構成暴動，裁斷合理。

高等法院首席法官潘兆初隨即質疑，若有人從遠處「嗌咪」指揮示威者如何集結，是否參與暴動；上訴庭法官彭寶琴亦舉例，若有3人霸佔10條街道，有共同目的破壞社會安寧，「呢3個人唔係集結在一起？唔係參與暴動呀？」

潘熙回答，應有其他控罪處理彭官列出的行為，而且兩個例子均不是陳虹秀的情況，但亦同意兩個例子均有可能屬參與暴動，但重申案例顯示，即使法庭認為原審法官犯錯，也未必有充分理由干預。