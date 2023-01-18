3人涉經科學館逃出理大認暴動等罪　分判入教導所及囚15至18個月 (14:03)

認罪3人為梁子揚（現年26歲）、許寧軒（22歲）和張達榮（20歲）。陳官引述求情稱，梁於港大主修法文、副修西班牙文，梁親撰求情信承認作出十分不智決定，他有志欲把香港成為偉大的地方。陳官稱讚求情信有感染力，但批評梁沒反省為何身陷囹圄，錯信幕後推手的唆擺。許在求情信稱自己目光短淺、撕裂社會，張則說他沒思考下聽從危言聳聽而參與犯案。

陳官提到，梁和許拒向警方提供資料寫認證經歷口供，指被告是否遭人「教路」或自發不合作則不得而知。梁案發時攜有一把士巴拿，他另承認管有適合作非法用途的工具罪，陳官就兩罪判他入獄18個月。陳官考慮到許獲父母和女友的強大支持，酌情額外減刑後判他監禁15個月。

陳官表示，張從台灣返港面對控罪是正確決定，數年的監禁總比終身流亡好得多，最終給予張更新的機會，判他入教導所。