國安警海關搜旺角「隱世市集」　拘捕6人涉印製及出售煽動刊物 (21:17)

現場所見，近20名警員及海關人員在市集內搜查，查看商品及要求檔主出示身份證登記。市集外有軍裝警員把守，市民未能入內。

警方指，近日發現旺角一市集內有一店鋪售賣煽動物品。經調查後，警務處國家安全處今日（17日）下午於九龍區及新界區採取執法行動，拘捕6名反政府組織成員，包括三男三女，年齡介乎18至62歲，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。

警方調查顯示，該組織製作及刊印一本有關2019年6月至2020年2月於香港發生的一連串暴動事件的煽動書籍，並於去年12月至今年1月期間在旺角一市集內推銷及售賣該書籍。

該書籍內容包括宣揚港獨主義、煽動他人推翻中央政府及香港特別行政區政府、煽惑他人使用暴力及慫使他人不守法或不服從合法命令。除煽動書籍外，相關店鋪亦於市集內售賣多種印有美化暴力及反政府圖案的物品。

此外，警方根據法庭手令，搜查有關組織的店鋪、印刷店，以及被捕人的住所，並檢獲43本涉案的煽動書籍及其他煽動物品。

「隱世市集」由「夠薑媒體」及「良之聯盟」主辦，市集展期由去年12月2日至今年1月30日，售賣口罩、揮春等，民主黨前立法會議員胡志偉、林卓廷及尹兆堅團隊亦有出售襟章、福袋普洱茶餅等。