醫專倡中醫可轉介部分X光及化驗檢查　陳永光指中醫轉介權應看齊西醫 (18:54)

政府擬修訂《輔助醫療業條例》，包括容許中醫師可轉介病人予放射技師和醫務化驗師，以作診斷成像檢測及化驗檢查。香港醫學專科學院昨日（16日）與香港註冊中醫學會等開會，初步同意註冊中醫師能轉介部分影像及化驗室檢查。醫專於會上提出先涵蓋轉介四肢骨骼X光片，及以最快兩年後落成的中醫醫院作試點。與會的民建聯立法會議員、香港註冊中醫學會主席陳永光表示，不會接受醫專方案，認為中醫與普通科醫生應具備相同轉介權。
醫專透過新聞稿表示，醫專在會上強調相關轉介需要考慮很多因素，包括檢測或檢查程序風險及報告跟進責任等，並探討轉介適用範圍等方向，如四肢骨骼X光片，以及提議在最快2025年第二季成立的中醫醫院作試點，透過中西醫協作及嚴格監管機制下，引入中醫師轉介X光和化驗檢查等。醫專認為培訓標準、能力認證等配套是關鍵，對配套完備前容許全面轉介有所保留，需要作進一步討論。
陳永光表示，會上達成初步共識可轉介部分影像及化驗室檢查，具體涵蓋範圍則仍有待商議，惟他認為不應只容許中醫師轉介病人照四肢骨骼X光片，因業界多年來已有類似做法，只是缺乏法例和具體配套，亦不能接受只以中醫醫院作為試點，建議中醫與普通科醫生具備相同轉介權。