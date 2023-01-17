醫專倡中醫可轉介部分X光及化驗檢查　陳永光指中醫轉介權應看齊西醫 (18:54)

醫專透過新聞稿表示，醫專在會上強調相關轉介需要考慮很多因素，包括檢測或檢查程序風險及報告跟進責任等，並探討轉介適用範圍等方向，如四肢骨骼X光片，以及提議在最快2025年第二季成立的中醫醫院作試點，透過中西醫協作及嚴格監管機制下，引入中醫師轉介X光和化驗檢查等。醫專認為培訓標準、能力認證等配套是關鍵，對配套完備前容許全面轉介有所保留，需要作進一步討論。

陳永光表示，會上達成初步共識可轉介部分影像及化驗室檢查，具體涵蓋範圍則仍有待商議，惟他認為不應只容許中醫師轉介病人照四肢骨骼X光片，因業界多年來已有類似做法，只是缺乏法例和具體配套，亦不能接受只以中醫醫院作為試點，建議中醫與普通科醫生具備相同轉介權。