認網上籲杯葛選舉不投票　29歲男被判緩刑 (18:38)

被告郝建朝（29歲）為金融從業員，辯方求情指被告持有證監會牌照，他不適應當時立法會選舉的新制度，一時愚蠢犯案，他的工作預料受影響，望予以輕判。

控方案情指出，2021年立法會換屆選舉於同年12月19日舉行，同年11月30日凌晨，被告以名為「Kaku Danilo」的Facebook個人頁面分享帖文，並附載圖片寫有「投白票、廢票或不投票，均是市民的合法權利及自由……只有在香港獨裁政權下，才以刑事法律禁止，如此荒謬現象，正正突顯出港共政權的怯懦與荒唐。感謝廉政公署發出的通輯（緝）令，協助呼籲：香港人杯葛選舉，不投票！」

調查發現，該則帖文原本由丘文俊於案發前一天發布，及後獲被告分享。被告於同年12月15日被拘捕及上門搜屋，他自願提供其手提電腦和手機的密碼，在警誡下保持緘默。廉署發新聞稿指，丘文俊現已離港，他涉在選舉期間發帖文煽惑他人不投票，目前被通緝。

廉署早前就在上述選舉煽惑他人投白票或無效票的帖文展開調查，分案起訴9人干犯相同控罪，全部被告均認罪，判囚兩個月，緩刑18至24個月。