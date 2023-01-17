陳虹秀等13人暴動罪脫律政司上訴欲重審　9人已離港 (18:09)

律政司由署理助理刑事檢控專員（特別職務）張卓勤代表；13名答辯人中只有賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀4人出席，另9人已離港，法庭早前發出拘捕令，並邀請「法庭之友」資深大律師黃佩琪協助。

兩宗案件的原審均是已離任的法官沈小民。針對2019年8.31灣仔暴動案的上訴理據，律政司引述陳虹秀一方指本案審結後才有「赴湯杜火」裁決，法庭「未必有權全面考慮」。律政司認為上述陳述錯誤，因終院裁決應是「正確理解」暴動定義，各被告的行為仍構成促進暴動，故沈官的裁決有錯，「最低限度」應裁定陳表證成立。

律政司另一理據是原審的裁決不合常理。代表鍾嘉能的大律師馬維騉指出，鍾僅身穿黑衣，故沈官認為未能推論鍾必然參與或鼓勵暴動，其裁斷「合情合理」，法庭應駁回律政司上訴。

庭上亦討論法庭可否處理共9名缺席者的案件，圍繞條例訂明上訴方須將上訴文件「送達」答辯方簽署，以進行司法程序。律政司一方認為，法庭可考慮沒有對答辯人造成不公或損害，運用酌情權繼續聆訊；「法庭之友」亦指，案例顯示法庭應考慮上訴方有否「盡合理要求」送出文件，若認為答辯人有意「逃避聆訊」，仍可視上訴方已送達文件，繼續聆訊。