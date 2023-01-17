去年出入境較前年升1.7倍　料稍後重開更多口岸 (18:20)

入境處助理處長（管制）蔡志遠表示，由本月8日起本港與內地首階段通關，至今共60萬人預約過關，香港北上內地共20.7萬人，香港人佔8成，內地南下則約14萬人，內地居民約為2成，大部分人選擇落馬洲支線過關。他又說，本港與內地均十分關注羅湖口岸及皇崗口岸何時能早日重開，相信第二階段可以恢復更多口岸，稱「通關事務組應該會有好消息帶畀大家」。

區嘉宏亦表示，早前因疫情原因，身分證換領中心曾一度停運，且部分居於外地的香港居民未能回港辦理，隨現時逐步通關，入境處會積極考慮延後申請期限，便利身在外地香港居民回港辦理。

區嘉宏：違限聚令、未掃安心出行事件「真的告一段落了」

另外，區嘉宏在2021年3月出席飯局違反限聚令，以及去年1月初出席港區人大代表洪為民生日宴時，未按法例使用「安心出行」，他今日被追問相關事件，包括會否因當日行為而感到愧對公眾及為事件道歉，他則指曾經回應事件，無更多補充，「事情真的告一段落了」。至於有傳媒報道指入境處副處長郭俊峯及首席入境事務主任汪奇因收禮而接受内部紀律調查，區則表示已完成內部調查，未發現違規情况。