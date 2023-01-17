聽障生襲警案辯方指逾期　官裁定有權處理 (17:00)

被告羅鎮傑被控於2019年9月15日港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。王官拒應辯方要求頒下書面裁決理由，認為謄寫員即時以文字記錄庭上聆訊內容，並展示於電腦屏幕上，以及提供謄本，已能確保被告明白裁決理由。

辯方較早時陳辭稱，《裁判官條例》第26條列明針對簡易程序罪行案件，控方須於「其所涉事項」6個月內提出檢控。王官表示，條例所指的必定是於罪行發生的6個月內首次提告，本案首次提訊為2020年3月7日，故符合6個月期限內檢控。

王官續指，辯方引用的英國案例規定重審時限為兩個月內，但辯方亦同意香港沒有就重審時限的相關條文。基於上述兩項原因，王官裁定法庭有司法管轄權處理本案。

辯方隨即申請將本案押後16周，以待索取指示，以及或提出司法覆核。王官考慮到被告未提司法覆核，以及辯方要求的時間較長，最終決定押後4周多再訊。王官明言不欲案件延誤，除非辯方有其他申請，否則被告必須答辯。