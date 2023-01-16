張舉能稱尊重人大常委釋法　指無海外律師亦不影響審訊公平 (19:58)

張舉能又指，海外律師參與合適案件對法庭定有幫助，但若涉國安情况則有國安考慮，如何平衡就應由政府和立法機關考慮，而本港司法管轄權屬憲制一部分，法院有多少權力都已在憲法文件中訂明，其他組織或機構可行使的權利，亦非法院所能管轄，亦屬必須維持的司法秩序。

張舉能說，以往法庭亦常爭辯，指出有個別專長的大律師，如有合適案件，可以為香港發展普通法，亦可發展案例，「呢啲都係好」。但他亦說，聘請海外律師不是基本權利，因基本法第35條保障市民有聘請法律代表的權利，按一向案例解釋，是指有本地全面執業資格律師，故聘請海外律師一直屬酌情權，「從來都冇絕對」，每宗個案法庭均會作個別考慮。

他又說，法庭的底線，是確保司法公正、有公平審訊及公義彰顯，強調即使未能聘請海外律師，任何一方獲公平審訊的權利亦不會受影響，亦從來未有人就此提出質疑。至於是否應「一刀切」不准許聘請海外律師、《法律執業者條例》應如何修訂，張舉能說，社會上仍有很多意見，但有關事宜屬立法範疇，司法機構不參與，亦不會表達意見。

另外，張舉能亦被問及，會否有正審理的國安案件有機會移交內地審理。張舉能就不點名提及初選案及黎智英案，指有關案件已訂審期，看不到為何相關案件會不在本港處理。他亦補充，國安法沒有條文列明，若案件要移交內地審理，