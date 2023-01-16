林定國批釋法擴權之說無稽　大律師公會籲慎用國安權力 (18:19)

林定國指，人大釋法是釐清有關條文的原意和目的，而所解釋的國安法第14條及第47條完全符合普通法下，國安事宜由行政機關而非司法機構作出最終決定的原則。他強調，在釋法後，特首及國安委並不會行使審判權或職能。

終審法院首席法官張舉能就指，法庭因應情况所需，可給予成文法律與時並進或「更新」的詮釋，以涵蓋自有關法律最初訂定後發生的變化，但相關詮釋須符合立法原意，同時不會強行扭曲法律條文文意。他又認為，不應誇大法院制定法律的角色，強調在大部分審理的案件中，法庭的工作是詮釋及應用成文法律，或是引用適用於處理庭上爭議的案例，又指法院詮釋《基本法》時，會格外審慎。張舉能強調，法院責任是應用法律，必須尊重並維護國家憲法底下香港特區的憲制秩序，不能僭越《基本法》或是憲法賦予其他機關或團體的職能、權力或管轄權，或試圖行使未獲賦予的司法權。

同樣出席典禮的大律師公會主席杜淦堃致辭時就促請，特首和國安委在行使國安法下的權力時務必謹慎和克制，以及密切關注刑事審訊中的被告人獲憲法保障的權利，強調國安法清楚確認有關權利在國安法案件保持適用。

杜淦堃致辭時又說，維護國家安全和司法獨立兩者存在張力，非香港獨有，並引述英國上訴法院法官Sir Jack Beatson指「行政機關、立法機關和司法機關在履行各自的憲政責任時，應該恰當地尊重各方不同的立場」，重申特首和國安委行使在國安法下的權力，將對相關司法制度的基石產生深遠影響，包括被告獲得法律代表、得到公平審訊的權力，以及審訊公正的觀感。

杜淦堃續稱，未來公眾和法律界必然聚焦於國安法有關的審訊上，稱必須向各界證明被告人在面對最嚴重的指控，亦會受到公平和公正的對待，並強調在刑事申述中，檢控官的責任是確保被告人受到公平的審訊，而非為求成功定罪；辯護律師的特質是無畏懼地為當事人辯護；法官履行職責只會遵從法律條文和法律原意行事；法律援助亦在刑事案件中擔當重要角色。

律師會：釋法屬嶄新概念或引困惑 批有人試圖政治化法院工作

律師會會長陳澤銘則稱，立法釋法對於香港的普通法制度屬嶄新概念，一些不熟悉概念的人或對立法釋法與普通法制度的司法程序如何配合有誤解，引起困惑。陳澤銘亦批評，近年有人試圖政治化一些法院的工作，在觀感上對作為法治核心價值的司法獨立構成挑戰，感謝所有司法人員維持一個「強大、獨立和備受國際尊重的司法機構」，以及所有在終審法院服務的海外非常任法官，稱他們為終審法院帶來多元的國際司法經驗。