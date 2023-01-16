「皇仁仔」移師南豐紗廠年宵擺檔賣乾貨　冀憑歌詞貼紙勉勵港人 (16:29)

為「送虎迎兔」，一班皇仁書院年宵籌委會的學生，設計多款兔年產品，包括廣東歌詞貼紙，摘錄歌詞包括「歲月將一切淘空／但我守好那片夢／哪懼髮白再滿身疼痛」，以及「推翻認知的瑣碎／寫生命新的一句／今天就克服磨練跑往光輝去」。籌委會主席伍正楓表示，香港人對廣東歌有很大共嗚，「這兩首歌的歌詞都幾有意思，（我們）不是就隨便在流行曲，找兩句寫下來」。皇仁書院學生會會長羅天佑指，團隊想憑歌寄意，形容近年辦年宵「有些感受」，除了勉勵香港人，也抒發他和一班同學的感受。

皇仁舊生會表示，受新冠疫情影響，維園連續多年暫停乾貨攤檔，加上今年校內試在農曆新年前進行，籌委會同學要兼顧考試和年宵準備工夫。伍正楓說，今年檔名取名「白玉兔」，代表每一名「皇仁仔」，又指籌委會團隊合力完成產品設計、採購、人力資源、財政管理等工作，每名「皇仁仔」都各有所長。