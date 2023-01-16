張舉能：法庭判決或有政治影響但非政治決定　或未令人滿意但已盡職能 (17:52)

張舉能指出，司法機構的首要角色在於維護法治，以及嚴格依照法律執行司法工作，又強調法庭對任何案件都必須一視同仁，法官執行工作時亦須摒除個人的觀點。他稱，有時對司法判決的意見，反映相關人士對審理案件的程序了解不足，又說公法案件牽涉各種對立或互相角力的權利或利益，法庭作出裁決時必須全面權衡，判決結果不一定令人滿意，但不代表法庭未盡職能、公平公正地執行司法工作。

張舉能認為，任何人若有充分理據，絕對可以批評法庭或法官錯誤引用法律。然而若只基於不喜歡或不同意法官所引用的法律而批評法官，則實屬錯誤。他重申在法律面前眾人平等，受刑事控告的人，未經證明有罪以前，均假定為無罪，每人皆享有公平審訊的權利。

林定國：會證明懷疑香港司法者「何等錯誤」

律政司司長林定國就認為，香港普通法制度最獨特的優勢是其堅韌程度，又說「卓越的實力會向抱有懷疑或感到悲觀的人證明他們是何等錯誤。」不過他亦指不能驕傲自滿，關鍵的是要保持和增強民眾對法律制度及司法體系的信任和信心，而面對不時散布的虛假和誤導資訊，教導公眾有關制度的基本正確知識亦十分重要。

他又承諾政府將竭盡所能維護司法機構，令其得以獨立行使憲制權力、履行憲制責任，不受任何干涉，但維繫法治無法由法官和法律專業人士獨力承擔，希望關心及愛惜香港的香港市民、同胞及國際人士可以支持與理解。