消委會｜雞精蛋白質含量不及原型食品　產品價格與營養價值亦未掛鈎 (18:18)

消委會於主要零售點搜集15款市面上較常見的預先包裝好的雞精樣本，包括1款傳統雞精，10款滴雞精，3款熬雞精，1款素滴雞精。每盒售價由188元到990元，以每次食用的份量計算，售價從11.75元到133元不等，相差10倍。測試結果顯示，14款液體的雞精樣本中，有超過9成樣本屬高蛋白質食物，即每100毫升的液體食物中含有不少於6毫克的蛋白質。含量最低的樣本每100克只含有5.3克的蛋白質，而含量最高的樣本每100克的樣本中含有12.9克的蛋白質，相差1.4倍。固體的素滴雞精是唯一的樣本，每100克的蛋白質含有14.7克蛋白質，亦屬高蛋白質食物。

測試結果顯示，「維特健靈」的樣本每公斤檢出0.2微克總黃曲霉毒素，但仍然符合本港法例要求及將於今年6月生效的新規例要求，消委會相信消費者日常食用對健康影響不大。而另一品牌「馬百良」樣本則驗出每100毫升含1.7毫克膽固醇，其餘樣本均沒有檢出膽固醇。消委會亦發現，10款作出「不含」或「零」膽固醇聲稱的樣本中，有2款樣本沒有按法例的規定在營養標籤列出膽固醇含量。消委會已將相關資料轉交食安中心跟進。

消委會建議，消費者選購雞精時，應檢視產品的成分列表和食用須知，而高血壓患者、痛風患者、腎功能較弱的慢性腎臟病患者、無法正常代謝支鏈氨基酸的楓糖尿症患者、消化系統異常、營養不良，以及病人或接受手術後人士，在飲用雞精產品前應諮詢醫生或營養師意見。