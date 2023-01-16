鍾沛權否認「共同謀劃」發煽動刊物　質疑「有啲字眼唔喜歡就話煽動」太危險 (14:28)

辯方續針對控方案情提問，其中前《蘋果日報》副社長陳沛敏撰寫《這星期給香港人的通識題》文中，「政權殺快必儆香港人」一句被指有煽動意圖。鍾沛權認為文章的遣詞是評論文章的一般用字，「有啲字眼你唔喜歡就話係煽動，實在太危險」。

鍾又以法官練錦鴻早前在暴動案判辭為例，指他形容被告同情年輕人猶如「孌童癖」，有如一篇由權力機關針對無權者的判辭，形容用字亦可如此激烈，認為一般巿民針對權力機關的批評更應獲包容，「無權無勢嘅一介公民，針對權力嘅評論應該享有最大言論自由，而唔係反過嚟」。

鍾沛權又重申，控方指立場是「政治平台」，但未能指出立場有何政治藍圖、綱領，即使立場在創刊辭提及捍衡自由、公義、民主等價值，也不代表是政治平台。鍾強調任何機構也有其擁抱的價值觀，而立場作為新聞機構，「你話我哋戇居又好，我哋有好多自我期許、好多自我原則，我哋認為自己做緊嘅嘢係對社會有益」。