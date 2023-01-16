消委會｜去年接134宗涉語文課程投訴　籲勿輕信銷售人員口頭承諾 (13:54)

消委會稱，曾接獲不少與院校及提供補習服務機構發生糾紛的求助個案，涉及銷售手法、課程質素及合約條款等不同範疇。其中投訴人馬先生接受一間院校的IELTS英語水平測試後，以1.2萬元報讀IELTS 6分保證課程和模擬試，職員指如未能考獲6分可免費重讀。

投訴人完成首節課後發覺太艱深，決定取消課程及退款，但其後發現其入學測試成績不符免費重讀的要求，質疑職員一開始向他推銷不適合的課程，亦沒有交代免費重讀要求，遂要求院校退款。經消委會調停後，院校酌情安排退款並扣除1000元行政費，投訴人不接受，考慮循其他法律途徑再作追討。

另一宗投訴個案涉補習服務，一名提供相關服務的公司職員自稱接獲社工轉介，並向不識字的投訴人指，可安排導師於指定時間上門補習，一年收費4500元。投訴人同意後，職員發出寫有「熱線電話問功課」的收據，並安排翌日的補習時間，但直至約定時間時未有導師上門，投訴人查詢時方知購買的服務只是透過電話或WhatsApp問功課。

涉事公司指，銷售人員已清楚解釋，收據上亦已清楚列明。雙方各執一詞，消委會最終將個案轉介海關跟進，海關經調查後，認為未有足夠證據證明公司觸犯《商品說明條例》。

消委會提醒，市民報讀不同課程前應細閱相關文件的條款和細則，若有不清晰的地方應立即查問，亦要小心被銷售人員誤導，宜多作比較和查證後才作出選擇。