消委會｜部分交友Apps用個人資料促銷不容用戶自選　收費按年齡劃分未詳解原因 (13:28)

9款交友程式分別為「Bumble」、「Coffee Meets Bagel」、「Goodnight」、「Heymandi」、「OkCupid」、「Omi」、「Paktor」、「SweetRing」和 「Tinder」。消委會指，9個應用程式中，僅Bumble、OkCupid及Tinder容許用戶選擇拒絕個人資料被用作推廣或促銷。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀提醒，使用交友應用程式時須披露大量個人資料，市民註冊帳戶時應細閱所有條款，以了解商戶提供服務的條件以及處理個人資料的方式。她又說，部分個人資料屬高危，如擁用的銀行帳戶、年薪等，使用者可選擇不披露，建議在提供資料時要平衡需要及私隱保障。

訂閱計劃月費或因年齡相差達42%

消委會又發現，屬同一間母公司的Tinder 及OkCupid在未清楚列明定價差異原則的情況下，會按照用戶的年齡等不同因素，就同一服務計劃作出差別定價。消委會實測時發現，在6個不同年齡的帳戶之中，出現3種價格差異的組合，當中收費最貴為38歲用戶，次高為18歲和58歲，收費最低的則為28歲、48歲、68歲用戶。以12個月的「Tinder Platinum」訂閱期計算，價錢最高及最低群組相差42%。

消委會指，Tinder於文件中簡短描述其收費受多種因素而定，會方亦曾就情況多次聯絡Tinder，但未獲回覆；OkCupid條款描述的定價準則大致與Tinder相同，該應用程式否認以年齡定價，認為收費差異或源於定期的「隨機價格測試」。

譚鳳儀說，現實生活中雖然亦有收費差異，如長者享用交通、看電影等折扣，但交友程式差別定價手法極不透明。消委會主席黃鳳嫺認為，有關做法不公平，令消費者未能在知情下有選擇的權利，希望有關交友程式作出改善。

黃鳳嫺又說，消委會於過去3年共收到51宗投訴個案，主要涉及服務質素問題，涉款由1萬多元至3萬元，當中有個案付款訂閱後，未能獲得配對。