消委會｜部分隱形牙套矯齒療程無本港註冊牙醫跟進　消委會倡政府關注風險 (13:21)

消委會發現部分隱形牙套公司的矯齒療程模式為自助或半自助，不設本港註冊牙醫作牙科檢查及於療程期間跟進，或聲稱有「矯正醫生」遙距監察箍牙進度。消委會提醒，箍牙屬專業醫學治療，呼籲消費者不要隨意接受未設牙科檢查的或牙醫跟進的療程，並建議政府密切留意相關運作模式及沒有本港牙醫跟進的矯齒服務的風險。
消委會去年9月至12月派人以顧客身分到6間隱形牙套品牌公司，接受網上免費評估或到訪牙套公司接受免費諮詢，發現只有4間公司會派本港註冊牙醫負責牙科檢查及跟進療程，有1間公司只提供3D牙齒掃描，不設牙科檢查，並聲稱有「矯正醫生」遙距監察箍牙進度，另1間公司要求消費者先付款購買療程後才安排牙科檢查，但期間沒有牙醫跟進。
消委會強調，箍牙屬專業醫學治療，未有註冊牙醫跟進可導致嚴重後果，若沒有精確的診斷及正確的治療計劃，或導致牙齒移到不適當的位置，甚至離開牙槽骨，可令牙齒和牙肉出現併發症，例如牙齦和牙骨萎縮，甚至牙齒壞死，且有些是永久性傷害，難以修復。
另外，消委會表示，本港註冊牙醫的醫學治療受《牙醫註冊條例》及其附屬法例規管，今次調查發現部分療程聲稱由「海外註冊牙醫」或「矯正醫生」遙距跟進，難證實資歷，且未必受本港法例監管，對消費者欠缺保障。