消委會｜部分隱形牙套矯齒療程無本港註冊牙醫跟進　消委會倡政府關注風險 (13:21)

消委會去年9月至12月派人以顧客身分到6間隱形牙套品牌公司，接受網上免費評估或到訪牙套公司接受免費諮詢，發現只有4間公司會派本港註冊牙醫負責牙科檢查及跟進療程，有1間公司只提供3D牙齒掃描，不設牙科檢查，並聲稱有「矯正醫生」遙距監察箍牙進度，另1間公司要求消費者先付款購買療程後才安排牙科檢查，但期間沒有牙醫跟進。

消委會強調，箍牙屬專業醫學治療，未有註冊牙醫跟進可導致嚴重後果，若沒有精確的診斷及正確的治療計劃，或導致牙齒移到不適當的位置，甚至離開牙槽骨，可令牙齒和牙肉出現併發症，例如牙齦和牙骨萎縮，甚至牙齒壞死，且有些是永久性傷害，難以修復。

另外，消委會表示，本港註冊牙醫的醫學治療受《牙醫註冊條例》及其附屬法例規管，今次調查發現部分療程聲稱由「海外註冊牙醫」或「矯正醫生」遙距跟進，難證實資歷，且未必受本港法例監管，對消費者欠缺保障。