「佔旺女村長」畢慧芬小欖非禮囚友罪成　上訴被駁回 (12:42)

上訴人畢慧芬（26歲）被裁定於2021年2月8日至22日間的某日及23日，分別在小欖精神病治療中心日間活動室及浴室非禮女子X。畢慧芬上訴時重申沒有非禮X，她質疑X的證供不可信、不合理，若本案屬實，X應能詳細形容畢如何觸碰其下體。

邱官指出，原審裁判官當時已經作出事實裁斷，接納X的證供並拒納畢的證供。邱官認為X清楚說出畢的手指接觸其下體，令她感到痛楚；而且X案發時年僅17歲、性格比較柔弱，她遭畢非禮兩次無疑感到驚慌，故X不能仔細形容事發經過是可以理解。

畢又稱，原審裁判官在庭上沒有理睬她詢問甚麼時候非禮，質疑裁判官的做法不公，邱官反駁指她有當值律師代表，裁判官無需亦不宜回答她。畢又投訴「律司」沒提取閉路電視片段，邱官則指案發地點，尤其浴室可能沒閉路電視鏡頭；畢亦沒有證據證明X有幻聽和幻覺。