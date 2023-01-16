油麻地擄人登車案　黑背景事主遭同門禁錮　重案組拘兩男女 (22:12)

據悉，事主有黑社會新義安背景，早前被同門懷疑「落格」，涉及數百萬元毒品糾紛。事發時，被捕男子在油麻地九龍行火鍋店發現事主，即通知眾人及監視其行蹤，事主從食肆落樓，隨即遭人以利刀脅持登上七人車，事主被帶到秀茂坪僻靜山邊，被逼拍下祼照及羞辱一輪，數小時後始放行。

一名男子在油麻地懷疑遭人強行擄上一輛私家車載走，私家車司機更一度疑因路面擠塞，將車剷上行人路繞過前車駛走，其間撞向一輛巴士。警方暫將案件列作非法禁錮，正追緝涉案車輛下落。

今晨（16日）5時許，警方接獲市民報案，指一名男子在油麻地彌敦道近碧街被四名男子推上私家車，車輛其後撞到一架巴士並往太子方向逃去。網上片段所見，涉事白色私家車疑遇上車輛阻塞，司機突然扭軚，從兩條巴士站柱之間直剷上行人路，繞過前方私家車及雙層巴士，再返行車路高速行駛，其後私家車後方「泵把」鬆脫。

警員接報到場，圍封一輛通宵城巴N23線雙層巴士調查。現場消息指，巴士車身留有白色刮跡，另見地面遺下少量碎片，不排除巴士曾遭輕微碰撞。案件交由西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。