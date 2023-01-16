消委會｜10款洗衣乾衣機表現參差　最貴及最平樣本齊獲最高分 (11:57)

消委會測試10款前置式洗衣乾衣機，發現洗衣潔淨程度、脫水表現、乾衣準確度、耗電耗水量及所需時間等各方面，表現均極為懸殊。同一款洗衣乾衣機在處理不同物料的衣物和不同程序時的表現亦非常參差。另外，售價最低及最高的2款樣本分別價值5390元及21980元，同樣獲得較佳的4分總評。
消委會指，3款整體表現較好、同獲4星總評的洗衣機，分別為價錢21980元的「Miele」、5390元的「惠而浦Whirlpool」及7490元的「西門子Siemens」。在洗衣表現方面，消委會以血漬、茶漬、酒漬等污漬，測試各洗衣機的洗衣表現，各樣本潔淨效果參差，在清洗人造纖維衣物時，以「Miele」、「LG」及「三星Samsung」洗得較乾淨，獲4.5分；「惠而浦Whirlpool」、「美的Midea」及「Panasonic」表現較差，均獲3.5分。最高及最低的樣本潔淨比率相差約27%；而清洗棉質衣物時，各洗衣機間的潔淨比率高低相差亦達20%。
乾衣表現方面，在「烘乾棉質衣物」環節中表現最差的「美的Midea」，乾衣後仍有不少衣物未乾透，整體乾度跟乾爽時的乾度相差達9.4%。測試亦發現，即使是同一款洗衣機，於不同環節得出的乾衣度準確性亦很參差；以「東芝 Toshiba」為例，在烘乾棉質衣物時，其乾衣度準確性屬最佳，但在清洗連烘乾人造纖維衣物時，乾衣後部分衣物太乾，於準確性屬各樣本中最差。
秏電程度方面，不同產品的表現同樣參差，消委會發現，在洗衣程序的慳電程度獲最高評分的2款樣本，在乾衣時的慳電程度最低。以「Panasonic」為例，在「清洗棉質衣物」時，其處理每公斤衣物的耗電量為0.038每千瓦小時，屬最低；但在烘乾及清洗連烘乾時，其處理每公斤衣物的耗電量卻屬最高，達1.026每千瓦小時，與最低的樣本相差61%。
消委會認為，出現南轅北轍的結果主要與產品設計有關，建議選購洗衣乾衣機前，市民應先考慮自己的洗衣習慣、最常清洗及烘乾的衣物種類，及最着重產品的哪些功能，再相應選擇。