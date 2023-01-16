消委會｜10款洗衣乾衣機表現參差　最貴及最平樣本齊獲最高分 (11:57)

消委會指，3款整體表現較好、同獲4星總評的洗衣機，分別為價錢21980元的「Miele」、5390元的「惠而浦Whirlpool」及7490元的「西門子Siemens」。在洗衣表現方面，消委會以血漬、茶漬、酒漬等污漬，測試各洗衣機的洗衣表現，各樣本潔淨效果參差，在清洗人造纖維衣物時，以「Miele」、「LG」及「三星Samsung」洗得較乾淨，獲4.5分；「惠而浦Whirlpool」、「美的Midea」及「Panasonic」表現較差，均獲3.5分。最高及最低的樣本潔淨比率相差約27%；而清洗棉質衣物時，各洗衣機間的潔淨比率高低相差亦達20%。

乾衣表現方面，在「烘乾棉質衣物」環節中表現最差的「美的Midea」，乾衣後仍有不少衣物未乾透，整體乾度跟乾爽時的乾度相差達9.4%。測試亦發現，即使是同一款洗衣機，於不同環節得出的乾衣度準確性亦很參差；以「東芝 Toshiba」為例，在烘乾棉質衣物時，其乾衣度準確性屬最佳，但在清洗連烘乾人造纖維衣物時，乾衣後部分衣物太乾，於準確性屬各樣本中最差。

秏電程度方面，不同產品的表現同樣參差，消委會發現，在洗衣程序的慳電程度獲最高評分的2款樣本，在乾衣時的慳電程度最低。以「Panasonic」為例，在「清洗棉質衣物」時，其處理每公斤衣物的耗電量為0.038每千瓦小時，屬最低；但在烘乾及清洗連烘乾時，其處理每公斤衣物的耗電量卻屬最高，達1.026每千瓦小時，與最低的樣本相差61%。

消委會認為，出現南轅北轍的結果主要與產品設計有關，建議選購洗衣乾衣機前，市民應先考慮自己的洗衣習慣、最常清洗及烘乾的衣物種類，及最着重產品的哪些功能，再相應選擇。