廣州直擊｜港媽嫌東站設備舊擬續乘直巴　港生讚高鐵轉屯馬線回家方便 (15:30)

「東站？我就唔會了，嗰度無𨋢㗎！」家住越秀區、過去常穗港兩邊走的港人吳女士表示，一直覺得廣州東站設備很不人性化，「我舅父換了兩個『菠蘿蓋』，返廣州搵極都搵唔到（升降機），好慘」。早兩個月她在香港回內地，隔離完後從深圳坐和諧號回廣州東站，行李一抽二袋，「背囊塞到滿，搬到我死囉，回頭想找個年輕人學雷鋒都無人！唯有自己慢慢行，估唔到國際大都市咁嘅設施！」

她身旁幾名友人也異口同聲，「有大巴梗係坐大巴！」吳女士稱，一直習慣坐直通巴來往兩地，下車地點在上下九、中國大酒店、花園酒店等市中心地點，「不用怎麼走路，又多車搭，好方便！」

住天河區的陳女士則表示，自己因交通方便才選擇住在東站附近，過去有廣九直通車，且東站規模較小、人流少。惟封關時期，要花40幾分鐘到南站搭高鐵，「一直好驚廣州東站會被取消」。陳女士對高鐵開東站班次感到興奮，但認為由西九龍站到廣州東站要1小時40多分鐘仍然較長，且班次太少，「總算有好過無，起碼有得選擇，希望再快些、多些班次，縮短至1小時30分鐘就更好」。

高鐵通廣州東站也便利了在廣州讀書的香港學生，中山大學港生黎同學表示：「從學校到東站只需要三四個地鐵站，去南站要一個鐘左右。以後不單止可以多點回家，家人也知道怎麼過來廣州看我，不用轉幾次車。」

就讀暨南大學的港生陳同學則表示，自己家住天水圍，以後可以坐到西九轉屯馬線回家，周末往返都不成問題，金錢和時間又節省很多，「所以我肯定會在假期裡經常回港」。

廣州市政協委員、天河港澳青年之家主任林惠斌說：「（西九總站往返廣州東站高鐵線開通後）對在廣州工作生活的港人而言，往返香港選擇更多，所以廣州東站通高鐵是非常好的消息。」他說，天河區商圈是銷售額超萬億級別的重要商圈，高鐵可達將帶動更多人過來消費，以及令更多國際品牌經天河走入廣州。

林惠斌亦表示，過去三年不乏港澳青年來穗創業、就業、學業、置業，天河區港澳青年之家也會藉通關通車之機，於今年與香港各界合作組織交流團，令更多香港青年了解天河區的整體營商生活環境，相信只要需求高的話，增加高鐵班次是必然之事。