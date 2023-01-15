業界關注鄧桂思案後家庭醫生風險　李夏茵：依從臨牀診療指引可獲保障 (12:45)

基層醫療健康發展督導委員會召集人梁卓偉於會上引述近日於《新英倫醫學雜誌》發表的研究稱，約兩成醫學不良事件屬可避免事故，是非常常見，而醫管局發表的質素及安全年報，就是為了定期檢視醫療失誤並作出改善，惟這些精神現時似乎有所失去，有必要重拾。梁卓偉表示，良好醫患關係有助避免醫療訴訟，與病人建立長久互信，是對醫生最好的保障。

醫務衛生局長盧寵茂於研討會致辭時表示，政府去年底發表的《基層醫療健康藍圖》獲得醫學界積極反應，過去3年疫情為全球公共衛生帶來挑戰，反映以社區為本的基層醫療攸關重要，形容本港醫療改革必須在高速路上走。

李夏茵表示，根據政府最新統計，本港3成人罹患慢性疾病，65歲或以上長者中更有75%患病，形容每4名長者一同打麻雀，便有3人罹患慢性病，其餘一人則未有接受檢查。她預計本港於2039年將有3成人口為65歲或以上，若醫療系統未做好準備，恐怕將出現「海嘯」，並引述政府2008年推算，本港公共醫療開支於2033年將增至3152億元，佔政府總開支近3成。