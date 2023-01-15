高鐵復運｜深圳鐵路迷對復運感「真的很興奮」　港人夫婦特意乘高鐵到內地收樓 (12:19)

讀大學一年級、來自深圳的鐵路迷陳同學與兩名友人一同出發，形容心情興奮，稱其自製標語是受香港鐵路迷羅同學在屯馬線重開時受訪內容啟發。他又解釋，選擇登上往廣州南而非往廣州東的列車，是由於前者由港鐵營運、是三年來首復運，冀希望體驗「感動號」的行車過程，「我們就特別期待這車能夠復開，感到很新鮮」。他稱，與友人到埗後會在附近拍攝不同款式火車，並在下午6時許回程。

另外，港人張先生與妻子在西九龍站乘搭首班往廣州南列車。兩人在香港工作，近年在佛山購入新居，打算在周末居住作渡假之用，惟因新冠疫情，北上要檢疫，令單位一直閒置，今日高鐵復運特意赴當地收樓。張生解釋，選擇往廣州南而非新開的往廣州東站路線，是因前者與佛山較近。

張生張太表示，對迎接新居感到開心，「很期待、等了三年多了」。張生又說，當地生活壓力較小，本港高鐵重開後將方便他們在港工作、周末在內地休息的生活模式。

港鐵在早上5時45分在西九龍站舉行車站重開儀式，車站早上6時正式重開，首批乘客在B1層票務大堂，憑新設的電子車票方式入閘。乘客要在自動閘前鏡頭短暫除下口罩確認容貌，部分乘客未熟悉入閘方式，要改為使用旁邊的輔助道道，運作大致暢順，人流未有堆積。