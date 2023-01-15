高鐵復運｜深圳鐵路迷對復運感「真的很興奮」　港人夫婦乘高鐵到內地收樓 (12:19)

高鐵香港段今日（15日）起重開，首階段將涵蓋來往深圳、廣州的4條路線，其中新設來往廣州東站路線，將途經東莞及東莞南兩個新中途站。本報記者兵分兩路在西九龍站分別登上首班往廣州南及廣州東站列車。其中往廣州南站列車早上8時25分在西九龍站開出，有來自深圳的鐵路迷為體驗港鐵「感動號」復運，特意在福田站登車，又展示「廣深港高鐵復開真的很興奮」的標語與列車合照。
讀大學一年級、來自深圳的鐵路迷陳同學與兩名友人一同出發，形容心情興奮，稱其自製標語是受香港鐵路迷羅同學在屯馬線重開時受訪內容啟發。他又解釋，選擇登上往廣州南而非往廣州東的列車，是由於前者由港鐵營運、是三年來首復運，冀希望體驗「感動號」的行車過程，「我們就特別期待這車能夠復開，感到很新鮮」。他稱，與友人到埗後會在附近拍攝不同款式火車，並在下午6時許回程。
另外，港人張先生與妻子在西九龍站乘搭首班往廣州南列車。兩人在香港工作，近年在佛山購入新居，打算在周末居住作渡假之用，惟因新冠疫情，北上要檢疫，令單位一直閒置，今日高鐵復運特意赴當地收樓。張生解釋，選擇往廣州南而非新開的往廣州東站路線，是因前者與佛山較近。
張生張太表示，對迎接新居感到開心，「很期待、等了三年多了」。張生又說，當地生活壓力較小，本港高鐵重開後將方便他們在港工作、周末在內地休息的生活模式。
港鐵在早上5時45分在西九龍站舉行車站重開儀式，車站早上6時正式重開，首批乘客在B1層票務大堂，憑新設的電子車票方式入閘。乘客要在自動閘前鏡頭短暫除下口罩確認容貌，部分乘客未熟悉入閘方式，要改為使用旁邊的輔助道道，運作大致暢順，人流未有堆積。