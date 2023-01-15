涉走私380盒內地暢銷新冠口服藥　海關拘一對夫婦 (12:05)

海關機場科郵件清關組督察陳詠諭表示，海關在1月11日上午檢查一個由印度來港、報稱保健品的郵包，X光影像顯示其粒狀物排列整齊，呈綠色及橙色，懷疑內藏違禁品，打開郵包後發現為250盒懷疑新冠口服藥物，市值約33萬元。

海關有組織罪案調查科接手調查，特別調查第一組督察康恩稱，郵包資料顯示將會送至天水圍區一住宅，故在區內郵局部署監控遞送行動。直至昨日，一名40歲男子領取郵包，海關遂以未根據及按照入口許可證規定輸入違禁物及管有第一部毒藥將他拘捕。海關隨後在男子位於天水圍的住所再檢獲130盒懷疑走私新冠口服藥物，估計市值約17萬元，並拘捕其同住34歲妻子。兩人正被保釋候查。

康恩表示，涉案藥物沒有香港註冊編號，安全、功效及質素成疑，將會送到政府化驗所檢驗。海關將調查其購貨渠道、將如何處理藥物及是否有同黨。涉案藥物包裝與印度藥企Astrica仿製藥「Primovir」相似，該款藥在內地暢銷，但曾被驗出無有效抑制新冠成分，被質疑造假。

海關呼籲市民，切勿購買來歷不明產品，合資格藥劑製品會有「HK-」及五位數字組成的註冊編號。

近日本港出現多宗懷疑走私或非法銷售新冠口服藥的案件，衛生署早前表示，現時本港只有兩款新冠口服藥根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）獲註冊為香港藥劑製品，分別為輝瑞的「帕克斯洛維德（Paxlovid）」，及默沙東的「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」，亦只有這兩款口服藥物獲管理局批准註冊用作治療新冠感染。