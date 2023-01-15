旅發局稱旅遊業人手不足　前線轉行或移民　需時提升接待能力 (10:52)

程鼎一今早於商台節目《政好星期天》表示，香港近年有不少新景點落成，如西九文化區的M+博物館、香港故宮文化博物館等，另今年3月將有數場大型盛事舉行，如音樂節Clockenflap、巴塞爾藝術展等，相信香港近年強化文化藝術方面發展、強調國際化的一面，有助吸引旅客來港。他稱，旅發局會在未來數個月做好旅遊業復常工作，亦會繼續向海外宣傳香港，保持正面曝光，並與其他國家的旅遊業界保持溝通，接待他們來港視察。

至於內地旅客，程鼎一說，內地剛恢復旅遊簽注，加上農曆新年臨近，相信內地居民會先選擇探親，農曆年後當局會多加宣傳，吸引他們來港旅遊。

旅發局預計投放至少1億元推出全球大型宣傳計劃，程鼎一說，局方已與旅遊業界分享計劃內容以作超前部署，形容業界十分興奮，已開始着手準備，政府下月會向公眾公布計劃詳情。對於部分國家對來自香港航班及人士作出旅遊限制，程鼎一說，除了影響港人外遊，有關國家的公民來港亦受影響，相信只屬短期措施，很快會撤銷。