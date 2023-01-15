廣州直擊｜廣州鐵路迷到東站慶祝新線開通　有乘客懷念廣九直通車雞髀 (10:30)

現時廣州東站每日有6對列車開出，之後會否增加班次，王必雄稱會看運行情况，根據實際需要進行調整。

在廣州，有鐵路迷專程畫了一幅和諧號列車到廣州東站的畫去慶賀歷史一刻。來自廣州的李同學表示，在網上看到高鐵班車在東站首發，昨晚特地畫了一幅畫，但因赴港簽註沒能及時辦下來，因此只能乘搭到深圳，稍後再試圖在車站捕捉從香港北上高鐵的身影。

廣州人鍾先生則拖着一箱二袋行李到廣州東站，持探親簽證赴港與親人過年，「帶了些臘腸、臘味」。他稱已三年沒見過在香港的女兒和外孫，平時只能靠視頻見面，此次特意在開售車票當日「撲飛」，乘搭首班車到西九。他表示過去廣州南站要40分鐘鐘，來東站只需20分鐘，方便很多，「以前坐直通車都經常來，標識指引都好清楚」。

在內地發展的港人Jasmine就指，其他渠道返港較為轉折，特意等今日高鐵通車才回港。這是她首次搭高鐵返港，因此提早到車站，覺得入閘手續比想像中快速便捷，希望返港後約見一年未見的朋友。

打算去香港探親一星期的廣州市民李先生表示，預售當日便買了今早廣州東站到香港的第一班高鐵，因覺得特別有意義。李先生說，廣州東站與家距離近，10多分鐘就到，去廣州南站要1小時，故選擇在廣州東站出發。他又說，以前坐過廣九直通車到紅磡，今次第一次坐到西九，感覺新鮮，但也懷念廣九直通車的雞髀。