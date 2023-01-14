5人涉「三罷」衝突罪成年三十判刑　1人罪脫官信或因好奇駐足觀看 (14:32)

6男2女案發時介乎19至35歲，其中黃朗勤、蕭振灝、黃鋆國、劉好途、李浩章否認非法集結罪受審，李、劉另被控刑事損壞罪，蕭被控管有一支噴漆；呂傑靈則否認管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，沒有被控非法集結罪；江偉文、葉栢良早前承認非法集結罪。

林官裁決時指，蕭振灝只被拍到與朋友站在馬路上20多分鐘，當時路上沒有車輛人經過，變得似廣場，「對於不知天高地厚的年青人來說，這種情况或許有趣而會令他逗留觀看，感受一番」，信納他只是好奇走出馬路觀看，並非蓄意留守，裁定他無罪；林官亦認為無證據顯示他㩦帶噴漆意圖用作破壞，裁定管有物品意圖摧毁或損壞財產罪亦不成立。

惟另外4名被告分別作出設置路障、扔磚頭等擾亂秩序行為，除了黃鋆國均管有示威裝備，故裁定4人非法集結罪成。

此外，李浩章另被控以噴漆塗污地鐵站出入口牆壁，同行的劉好途則被指替他把風。林官直言當時無人執法，「不守法的人橫行無忌」，劉毋須替李把風，裁定李一項刑事損壞罪成，劉則無罪；至於被控管有3支士巴拿的呂傑靈，林官不信納他辯稱使用士巴拿調校燈光，裁定他管有物品意圖摧毁或損毁財產罪成。