Uncle Ray原名為Reinaldo Maria Cordeiro,1960年加入香港電台,主持港台第三台《All The Way With Ray》逾40年,於2021年5月榮休,去年1月於家中中風。他仍是健力士「全世界持續主持電台節目最長久的唱片騎師」保持者(由2000年至今),曾獲香港電台授予「終身成就獎」、獲英女皇頒授MBE勳章、獲特區政府頒授銅紫荊勳章和銀紫荊勳章,亦是香港演藝學院榮譽院士和香港中文大學社會科學系榮譽博士。

商務及經濟發展局長丘應樺和文化體育及旅遊局長楊潤雄對Uncle Ray逝世表示惋惜,稱會永遠懷念他。丘應樺稱Uncle Ray工作逾70載,建樹良多,備受業界敬重,主持廣播節目廣受聽眾歡迎,感謝他對廣播業的貢獻。楊潤雄則形容他是「香港重要的流行文化代表性人物」,對其離世感到不捨。