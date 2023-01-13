發展局：交椅洲人工島項目超支質疑無依據 澄清填海無違國策 (21:40)

發展局今晚在其FACEBOOK專頁發表【交椅洲人工島 – 兩個關注的答與問】的帖文，指國務院在2018年向各省、自治區、直轄市人民政府、國務院各部委及各直屬機構，發布「國務院關於加強濱海濕地保護-嚴格管控圍填海的通知」(國發[2018]24號）。有關要求並不涵蓋香港特别行政區，亦並非禁止填海，而是訂立嚴格制度審批填海項目，並只容許國家重大戰略項目進行填海工程。

局方又指，特區政府一向重視環境保護，正嚴格按照《環境影響評估條例》進行交椅洲人工島填海工程的環境影響評估。根據初步評估結果，該填海工程無論在水質、生態、漁業等方面均沒有不可克服的問題。而在香港範圍進行填海工程亦須遵守《前濱及海床(填海工程)條例》及其他相關法例的規定和審批程序。

此外，發展局指超支是指項目實際開支超出核准預算；但交椅洲人工島項目研究仍在進行，現階段並未就工程尋求撥款批核。因此，有意見指項目很大機會超支並無依據。

​局方又認為，只基於過往個別例子而作出推測，忽略基本工程計劃在整體財務管理上的表現，似乎是以偏概全，亦有欠公允。雖然偶有個別項目因應某些獨特情況需要增加撥款，但整體來說，基本工程計劃整體的成本及進度管理表現保持良好，政府不單能夠在原核准預算內完成基本工程計劃的項目，還有盈餘。例如在2012-13年至2022年(截至第3季)的十個立法年度，共有535個甲級工程項目完成最後結帳，原核准預算總額約1,690億元，而結帳總開支約1,510億元，即整體而言最終的總開支約為原核准預算的90%。雖然有個別項目需要向財委會追加撥款，但其他項目盈餘除足以彌補超支項目的追加撥款外，仍有約180億元餘額。