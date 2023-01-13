騙徒設假冒電訊公司網站誘市民入信用卡資料　警拘一男 (18:35)

新界南總區重案組高級督察黎俊龍表示，案中事主收到騙徒釣魚短訊，聲稱為某電訊公司積分換領網頁，以開戶迎新禮物作為誘餌，要求事主於指定連結輸入個人信用卡資料，包括信用卡號碼、安全碼、到期日及驗證碼等。其後騙徒在事主不知情下，盜用其信用卡並購買不同類型商品。

新界南總區刑事部情報組展開調查，並翻查大量閉路電視片段及分析情報，鎖定一名疑犯身分，涉嫌於1月初在全港各區利用盜取的信用卡資料，購買電子產品及現金劵。警方昨日（12日）埋伏，發現疑犯在大埔逸瓏灣一超市準備犯案，隨即上前拘捕，並在其身上搜獲價值1.2萬元的現金劵及3部手提電話。

19歲被捕男子報稱任職升降機技工，稱被犯罪集團招攬親身到店舖購買貨品，可賺取貨品價值數個百分比作報酬。警方經調查後，相信他並非釣魚信息的發出者，而背後涉及一個犯罪集團，集團成員有明顯分工，透過釣魚短訊，以豐厚的開戶迎新禮物，誘騙事主交出信用卡資料，然後將資料儲存於手機錢包，之後利用報酬，招攬下線成員使用已經連結事主信用卡資料的電子錢包，到不同店舖購買電子商品或現金劵，其後將商品交回犯罪集團其他成員。