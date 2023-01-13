19人涉駕駛及乘車逃出理大　14人獲加控暴動罪 (14:11)

19名被告依次為文員何英傑（35歲）、中六生林斌（20歲）、學生伍偉楠（22歲）、地盤工人冼宏俊（32歲）、女秘書林施雅（32歲）、地盤工人梁卓鋒（23歲）、理財顧問陳俊鋒（20歲）、文員麥韜（25歲）、學生利文熙（20歲）、中六女生黃筠喬（17歲）、商人張頌熙（41歲）、銀行女經理梁穎欣（30歲）、建築安全主任陳鎮洋（32歲）、網頁女設計師劉淑華（26歲）、學生黃琪峰（22歲）、外賣員林鑫濤（21歲）、中六女生卓琬宜（18歲）、項目女經理黎靖言（24歲）和中五女生陳宇晴（17歲）。

新增的暴動罪指稱，除了第1、4、5、11及13被告外，餘下14名被告於或約於2019年11月17至18日，在理工大學連同其他人參與暴動。

19人原被控7項意圖妨礙司法公正罪，被指於同月18日而作出一項或一連串的作為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。第13被告另被控危險駕駛，即同日在紅磡繞道近理大李兆基樓危駕一輛客貨車。