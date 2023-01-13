高鐵復運｜市民續到高鐵站排隊購票　「12306」不會顯示西九站售票情况 (14:06)

據現場屏幕顯示的最新餘票資料，1月15日至1月27日期間，前往福田的車票仍有逾8400個名額；前往深圳北有逾6700名額；前往廣州南及廣州東分別有逾3000及3300個，而廣州南在19及20日的餘票最少，只剩下66及21張；不過，內地鐵路網站平台「12306」則顯示，1月15至27日由香港西九龍站前往廣州的車票全部售罄，只有候補車票；在15日至22日期間前往深圳北的車票售罄，15至21日前往福田的車票亦同樣售罄。

現場職員解釋，網上與現場的購票系統分開售票，網上購票開放予所有人士，即包括內地乘客；西九龍站出售的車票則不會計算於網上系統中，亦必須經站內櫃台或自助購票機購買，故雙方餘票數額會有差別。

市民鄧女士使用自助購票機，在港鐵職員的幫助下，不到10分鐘已成功購票，她稱歡迎網上與現場購票系統分開的售票措施，「當然好很多，我昨日在網上都買不到。」

住在油塘的張婆婆早上10時已經到達西九龍高鐵站，排隊等候至11時半，終於購得來回廣州東的車票。張婆婆指，昨日拜託媳婦幫忙網上購票，惟只買到1月21日下午6時前往福田的車票，「我一個老太婆拖著行李去落馬洲，都不知道搭什麼車回廣州。」她稱由於不懂網上購票，遂親自前來西九龍高鐵站購票，笑言想趁過年探望內地親戚，「三年多沒回去，家裡又有老幼少，回去探望一下嬸母、兄弟姐妹，走個圈都要吧！」她又感嘆疫情期間有內地親人離世，只能請朋友幫忙給帛金，形容「欠下太多人情」，「這次回去還債呀，要還人家錢。」

另一名市民曾女士則在10時半到達西九龍高鐵站，為一家三口購買前往福田的車票。她指已有三年沒有回內地，這次打算回鄉過年，「來之前很擔心，現在買到了很開心，不用周圍頻頻撲撲，也不用上網預約或者搶位。」惟她表示回程不會選擇乘搭高鐵，或會直接從落馬洲乘搭東鐵線。