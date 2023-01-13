44歲男子認代攜爆炸品候判　官批若引爆有如恐襲 (13:37)

控方案情指出，警方根據情報監視被告黃智榮（現年44歲），於2021年2月8日下午，被告在粉嶺榮福中心對出的近馬適路及聯捷街交界的行人路，以單車鎖把一個尼龍袋鎖在欄杆，警員上前截查，並在被告攜有的行李箱發現9包粉末、102支煙花棒及4件碎片、141支爆竹和無線電遙控等；亦在尼龍袋內搜出一個防毒面罩285個防毒面罩濾芯等。

被告被捕後於警誡下承認有人叫他運送上述物品，他可取得一至兩萬元報酬，該些物品則可以15萬至20萬元賣出。警方其後在榮福中心一單位搜出2個電擊器件、8支伸縮棍、5支弓及69枝箭。

警方亦檢取被告手機，一名身分不詳的男子透過Telegram告訴被告「我哋係要整蛋糕，你知到（道）？」，被告表示「我付（負）責交收，我知係玩具」、「唔會面交，現時太危險」。被告着對方先轉帳一半款項予他，被告稱「我知係化學原材料」，又謂「你預有玩具一個喼同一袋紅白藍文具先」。控方指，被告的銀行帳戶於2020年12月收到5000元，與信息內容相符。