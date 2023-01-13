鍾沛權：區家麟評論有根據非煽動　專訪羅冠聰因具影響力非美化 (13:41)

控方在開案陳辭列出立場17篇文章屬煽動刊物，包括4篇資深傳媒人區家麟的博客文章，其中《2020香港新詞》被指肆意攻擊政府，描述「港警合謀」、「十二港人人間蒸發」，是「妖魔化」司法制度。

鍾沛權在庭上回應，區家麟的評論「絕對唔係無的放矢、生安白造」，指當時有傳媒發現飛行服務隊監視12港人離開香港水域，而警方始終沒有否認刻意待12港人駛離香港，任由他們在內地被捕；12港人一度下落不明，律師未能接觸他們，故區的評論有事實根據。

鍾沛權續解釋，區家麟自立場新聞成立便是博客之一，形容他是「公共知識分子嘅楷模」，文章言之有物，反映社會意見，是其中一名最優秀的專欄作者，另確認案中4篇區的文章原本分別刊於《蘋果日報》及《明報》。

另一篇文章是立場專訪流亡海外的羅冠聰，控方指立場美化羅冠聰，亦沒有與其政見「切割」。鍾沛權則認為傳媒與受訪者立場切割是「好奇怪」，尤如「免責聲明（disclaimer），冇咁嘅必要」；而立場的專訪盡力立體地呈現人物，不代表美化他，「亦都無必要醜化或者美化佢」。

辯方呈遞多篇報道，顯示《明報》、《信報》、有線新聞均曾專訪羅冠聰。鍾沛權補充，羅是受矚目及有影響力的人物，不同傳媒都希望找他受訪，亦對此不感詑異。