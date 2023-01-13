夏寶龍指本地法律若與國安法不一致應修改　否認國安法濫捕及以言入罪 (12:45)

夏寶龍亦於致辭中稱，國安法具凌駕地位，香港法院亦已按有關程序及規則，作出符合立法原意的判決，為國安法正確實施提供指引，體現本地法律和港區國安法的有效銜接，認為若國安法實施過程中若有新情况、新問題，特區國安委應與中央駐港國安公署一同解決，當特區本地法律規定與其不一致時，特區應主動修改、完善本地法律，使本地法律與國安法有機統一。夏寶龍同時強調，維護國家安全不僅是特首和特區國安委的責任，也是香港特區行政機關、立法機關、司法機關、法定機構、諮詢組織等整個管治架構的責任。特區其他職能機構應配合特區國安委工作，尊重並執行其決定，並應在全社會加強對國安法的學習宣傳教育，不斷增強全社會維護國家安全的意識，特別要着力在青少年中加強國家安全教育。

夏寶龍表示，國安法執行機制屬「雙執行機制」，中央對香港的國家安全事務負有根本責任，擁有完整的立法權、執法權、司法權，同時考慮到一國兩制的特殊性和香港的實際情况，中央通過國安法授權香港特區承擔維護國家安全的主要責任，中央負責處理特區層面難以解決的問題。

夏寶龍又指，有230多人涉國安法被捕，當中30人完成審判被裁定有罪，形容實施前後有鮮明對比，香港社會由亂到治，「市民安心逛街消費、暢所欲言，享受着自由與安全。」他又指國安法對危害國家安全的極少數人是「高懸利劍」，對絕大多數市民包括在港外國人，則是人權自由的「守護神」，認為隨意抓人回內地審判、以言入罪、大肆濫捕等說法已不攻自破，而且中央政府全力支持香港特區同世界各國各地區開展更廣泛、更緊密交流合作，建立更廣泛的支持一國兩制統一戰線。

有份參與研討會的全國人大常委譚耀宗表示，社會普遍贊同沒有在港全面執業的海外律師，不應參加涉及危害國家安全的代理或訴訟工作，相信當局會按此方向修訂法律。

譚耀宗又引述有講者提及為《基本法》23條立法屬憲制責任，認為需修改或制訂相關法例，以貫徹、準確落實國安法，並提供保障。譚耀宗稱，夏寶龍於會上未有談及23條的立法時間表，譚認為可預留空間予港府考慮，當準備好時就可推行，相信「係年內應該可以做得到嘅嘢。」