曾記錄及發表反修例運動攝影集　日本攝影師幾石倫子上月底擬被拒入境 (23:15)

幾石倫子曾於2019年11月接受本報訪問，她當時指曾在深水埗長沙灣政府合署旁被催淚彈打中右腰間，一度透不到氣，在義務急救員陪同下跑離現場；又曾在夏愨道天橋被警方發射催淚彈擊中頭盔，她說只聽到「砰」一聲，幸沒傷及頭部。

幾石倫子本月5日於Twitter個人專頁表示，她本打算於去年底來港過年，卻被拒入境並被扣留一晚。她聲稱，扣留時被國安處及警察多次詢問有關2019年在日本舉行有關反修例運動攝影展的事宜，又指在拘留室過夜時，想起了2019年的年輕人是如何在如此卑劣的環境中，在這樣看不到未來的地方度過他們的日子。不過，她說知道這一次會到來，但來得比她預期的要早，對自己曾發布2019年反修例運動的照片不感後悔。

幾石倫子感慨道，去年底將是她最後一次來港，指清楚地感覺到「香港沒有了自由」。 她說乘搭回程機往日本時，當想到再也不能回到她心愛的香港時便淚流滿面。同日她亦上載3張從飛機上拍攝的香港鳥瞰圖，指即使攝影已經數碼化及人人可拍，但她認為要拍出真正意義上的照片很難。她說香港還有很多地方、東西和人要拍攝。

幾石倫子出生於比利時，因父親工作移居至香港和法國，曾在2017及2018年回港拍攝相集。她於2019年7月初再來港時，原計劃拍攝個人相集，但因遇上反修例運動而開始到現場拍攝，於去年2月出版攝影集《VOICE香港2019》，她拍攝的相片曾刊登在《讀賣新聞》、《週刊文春》等媒體。