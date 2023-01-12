英發表半年報告 稱與李家超進行建設性合作 (19:58)

祁湛明首次以外相身份向國會提交報告書，在前言及《報告》中未如2019年起形容中方「違反」（breach）《中英聯合聲明》，而是形容中方「毫無疑問地未能遵守《聯合聲明》」（no doubt that China is failing to comply with the Sino-British Joint Declaration)。他批評，北京為加強控制香港，犧牲香港的權利和自由、削弱高度自治，中國正在破壞 25 年前向香港承諾的生活方式。

祁湛明又說，歡迎李家超正在採取措施令香港向國際旅客重開、消除商界對防疫限制的擔憂，形容香港在連通中國與世界發揮著至關重要的作用。

至於人大常委會就《港區國安法》釋法，祁湛明提及，英方將密切關注特首如何就該解釋執行人大常委會的決定。