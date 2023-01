英發表半年報告 稱與李家超進行建設性合作 (19:58)

英國政府外交部發表最新一份《香港半年報告書》,雖然批評中國未能遵守《中英聯合聲明》及壹傳媒創辦人黎智英及民主派人士被關押,但新一份報告字眼較以往溫和。外相祁湛明(James Cleverly)在前言中提及,英方將盡可能與特首李家超進行建設性合作(will work constructively with the new Chief Executive where we can within the wider relationship),但強調會對港府聽其言觀其行(judge the Hong Kong government based on its actions)。英方又呼籲李家超,尊重香港權利和自由,維護法治,並說香港保持其獨特性符合中方利益。