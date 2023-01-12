英發表半年報告 稱與李家超進行建設性合作 (19:58)

英國政府外交部發表最新一份《香港半年報告書》，雖然批評中國未能遵守《中英聯合聲明》及壹傳媒創辦人黎智英及民主派人士被關押，但新一份報告字眼較以往溫和。外相祁湛明（James Cleverly）在前言中提及，英方將盡可能與特首李家超進行建設性合作（will work constructively with the new Chief Executive where we can within the wider relationship），但強調會對港府聽其言觀其行（judge the Hong Kong government based on its actions）。英方又呼籲李家超，尊重香港權利和自由，維護法治，並說香港保持其獨特性符合中方利益。
祁湛明首次以外相身份向國會提交報告書，在前言及《報告》中未如2019年起形容中方「違反」（breach）《中英聯合聲明》，而是形容中方「毫無疑問地未能遵守《聯合聲明》」（no doubt that China is failing to comply with the Sino-British Joint Declaration)。他批評，北京為加強控制香港，犧牲香港的權利和自由、削弱高度自治，中國正在破壞 25 年前向香港承諾的生活方式。
祁湛明又說，歡迎李家超正在採取措施令香港向國際旅客重開、消除商界對防疫限制的擔憂，形容香港在連通中國與世界發揮著至關重要的作用。
至於人大常委會就《港區國安法》釋法，祁湛明提及，英方將密切關注特首如何就該解釋執行人大常委會的決定。