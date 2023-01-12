遭非禮印傭入稟區院　向前僱主及中介索賠 (17:19)

根據申索書，申索人X於2021年1月15日至同年6月25日，為答辯人巴廷明工作期間，發生了13次被對方性騷擾的情況。3月初，巴駕車接送X時，將私家車駛到四周無人之處，親吻X的臉頰，令X害怕答辯人要強姦她。其後在不同時段，巴曾抱起X，向她說「先生好錫你」，以及將X拉入懷中，問她「先生錫你好唔好」。

4月中，X到中介公司求助，表明不願再為答辯人工作，但對方稱巴已承諾不再重犯，以及願向她賠償3000元。X憂慮難以找到新工，故繼續留任。惟2個月後，巴故態復萌，最後一次事件中更向X勃起陽具。X意識到巴強烈的性需求後，有感不能再替其工作。

申索書亦指控第2至第5答辯人，即廣源貿易有限公司（Sumber Makmur trading Co.）、楊松木、家亮僱傭有限公司（Home Care Employment Agency Limited）及黎其成（譯音）涉向X施壓，令X簽署文件及不解除與巴的僱傭關係、不鼓勵X向有關部門投訴事件，及私自將X的投訴告知巴，違背X對他們的信任。