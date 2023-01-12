警昨拘4人涉販毒等　包括自稱「勝和」與小巴司機口角男子　檢獲1.7公斤可卡因 (17:18)

昨晚被捕的四人包括2男2女，年齡介乎30至57歲。有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰指，其中一名35歲報稱無業的男子，同時與上周五（6日）在長沙灣廣場外馬路與小巴司機爭執的案件有關；指他妄顧其他道路使用者安全，又公然自稱是三合會社團成員。

警方鎖定這目標男子的身份，發現他涉嫌干犯多宗刑事案件被通緝，昨晚埋伏在其寓所展開拘捕行動。警員截查準備離開的這名男子時，在他身上檢獲約210包、重約101克懷疑可卡因，遂將這名男子及其同行者拘捕。警員又到其寓所搜查，發現其同居女友及一名印傭，並再檢獲1.6公斤懷疑可卡因、39萬元現金，及一批全新和未經使用的戰略物品，包括8個防毒面罩、9個過濾器及7個護目鏡，並拖走這名男子的私家車。

翻查資料，上周五（6日）網上流傳片段，一名私家車司機與小巴司機疑因切線爭路口，其間私家車司機自稱「勝和」，並伸手疑襲擊小巴司機，當時警方將案件列「刑事恐嚇」及「自稱三合會成員」跟進。