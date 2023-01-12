跨部門演習大亞灣核事故　新增「七號滅火輪」「電子傷者流動方案」 (16:54)

演習進行近3小時，當中模擬廣東大亞灣核電站發生事故，懷疑有放射性物質經核電站釋放至空氣中，行政長官督導小組決定執行東平洲預防性質撤離行動，島上7名居民、25名旅客需進行疏散。水警、警察快速應變部隊、消防署危害物質專隊、海事處及飛行服務隊等參與搜索，其間消防以利用無人機的熱成像鏡頭及高解像度鏡頭，搜索島上居民；又用輻射探測儀，測量東平洲上空不同區域的輻射強度，相關資料即時傳送至指揮室。撤離居民及後乘坐水警輪返到馬料水碼頭進行輻射測試，如市民幅射水平有異常，則會安排到乾洗區進行抺擦，甚至到淋浴區進行濕洗工作。

鄧炳強表示，大亞灣核電廠安全方面表現優秀，形容發生核事故機會「微乎其微」，不過為確保政府具備應對核事故的能力及專業知識及展示政府在核應變上充分準備，故繼2017年後再度進行大型演練。鄧指是次演練順暢，他又指相對過去演練，消防採用全球第一艘獲得船級社認證的民用化生輻核防衛船的「七號滅火輪」，加強應變能力，又引入「電子傷者流動方案」，方便登記，增加效率及準確性。