警拘3人涉詐騙洗黑錢　前NGO員工冒認同事向虛擬銀行借貸涉180萬 (16:30)

荃灣警區科技罪案組偵緝督察麥海文表示，詐騙集團主腦先安排兩名集團成員於虛擬銀行開戶，以熟悉流程及開戶所需資料，再騙取3名事主的信任，訛稱試用電話程式，拍下事主的影像，並偷取身分證、稅務文件，成功開立3個虛擬銀行戶口，後利用集團開設的5個賬戶，成功騙取超180萬貸款，及後將騙款轉入主腦及成員的銀行賬戶。

警方稱，詐騙集團主腦與3名事主曾為同事，供職於一家非牟利機構，曾任研究助理（research assistant），又說該機構辦公面積小，工作氛圍友好，稱事主或對主腦不設提防，讓其有機可乘偷取證件資料及影像資料。警方表示，開戶日期約為2021年8月，但直至其中一名事主去年7月計劃買車時查詢信用資料，才發現借款記錄。

警方補充，該案屬個別情况，通常虛擬銀行開戶需滿足上傳身分證照片並通過人臉識別，正因詐騙主腦與事主為前同事，有機會拿到相關資料，雖是新手法，但非特別大的漏洞，又說現時更多的騙案是透過Photoshop技術，更改他人身分證照片，替換成自己的照片以通過人臉識別。

警方續稱，現時仍在追蹤騙款，亦需和銀行溝通交流後才能確定事主是否需要承擔貸款。警方荃灣警區偵緝總督察史廣鴻表示，現時虛擬銀行的開戶流程應用了很多人工智能等較新的科技及產品，市民未必有足夠的認識，呼籲市民保護個人資料，包括身分證、銀行文件、稅務單據、自拍影像等，指這些信息均可以進行網上開戶及接待，若懷疑個人資料已泄露，可撥打18222防騙熱線。