高鐵復運｜市民急詢北上旅遊團　旅行社料生意至少升3成 (15:52)

永安旅遊資深旅遊顧問茅生指，高鐵今午12時開售跨境高鐵票後，收到至少百多個電話查詢代訂高鐵票，今日於旺角銀行中心分行亦有數名客人前來查詢高鐵旅行團。他指，公司正籌組復辦數個高鐵團，安排旅客乘高鐵到深圳北後轉乘旅遊巴或國內高鐵到順德、雲南、四川等地，團費視乎旅行日數由1000多元至7000多元不等。他指疫前每條路線每周可有4、5個30至40人的高鐵團出發，料高鐵團復運初期每周2團，有信心高鐵陸續再開通其他站點後，生意可升3至4成，至暑假生意額可回復疫前一半水平。

食玩假期負責人曾小姐指，高鐵未有開通日前，已從熟客內部籌組一團約40人往佛山出發2天團，料待內地當局公布復辦後可於一周內出發。她指，公司提供短線高鐵團為主，2天團費300多元，3天團費1000元內，計劃提供15至16組路線，於高鐵深圳北站轉搭旅遊巴往順德佛山等地浸溫泉及食自助餐，將於內地公布可復辦旅行團入境後正式開放接受報名。她稱今日高鐵開通後已接到數十個電話查詢，對復辦初期每日成團數目樂觀，料每日均有團可出發。